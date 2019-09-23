(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). 18 студентов из сгоревшей комнаты общежития Казанского медуниверситета расселили в свободные комнаты, рассказал ИА «Татар-информ» администратор общежития.

«Сегодня в общежитие приедет комиссия, которая осмотрит сгоревшую комнату и оценит ущерб. В ближайшее время в помещении будет сделан ремонт», – уточнил администратор общежития.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне поздно вечером на 9-м этаж общежития Казанского медуниверситета произошел пожар.

Как выяснилось, в одной из комнат на площади 4 кв. метра загорелся матрас. Из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, никто не пострадал



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