(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Из-за пожара в общежитии Казанского медуниверситета эвакуировались 500 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Поздним вечером в МЧС поступило сообщение о задымлении на девятом этаже общежития КГМУ, расположенном на Оренбургском тракте. На место по рангу №2 отправились пожарныtе расчеты», — рассказали в МЧС.

Через десять минут огнеборцы локализовали возгорание, еще через пять – полностью потушили огонь.

Как выяснилось, в одной из комнат на площади четыре квадратных метра загорелся матрас. Из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, никто не пострадал.

На тушение привлекались 58 человек и 19 единиц техники. Специалисты выясняют, из-за чего произошло возгорание.

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