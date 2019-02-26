Талия Минуллина поддержала идею появления в РТ представительства Американской Торговой Палаты

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ поддержала идею появления в республике представительства Американской торговой палаты. Об этом Талия Минуллина рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».

«В Татарстане успешно работают американские компании, в том числе инвесторы. Поскольку у нас объективно лучший инвестиционный климат в России, логичным представляется дальнейшее увеличение числа инвесторов. Представительство Американской торговой палаты в Казани — идея хорошая, однако, полагаю, сложно реализуемая в текущей ситуации», — рассказала собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Американская торговая палата рассматривают возможность открытия представительства в Татарстане, а также что внешнеторговый оборот между Татарстаном и США за первое полугодие 2019 года составил 290,4 млн долларов.

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