США рассматривают возможность открытия представительства в Казани

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Американская торговая палата рассматривает возможность открытия представительства в Татарстане. Об этом сообщают «Известия».

«В настоящее время АТП изучает Татарстан и планирует нарастить свое присутствие в этом регионе, поскольку там созданы наиболее комфортные условия для работы иностранных компаний», — рассказал изданию президент Американской Торговой Палаты в России Алексис Родзянко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что внешнеторговый оборот между Татарстаном и США за первое полугодие 2019 года составил 290,4 млн долларов.

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