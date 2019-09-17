За первые шесть месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между РТ и США составил 290,4 млн долларов

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Внешнеторговый оборот между Татарстаном и США за первое полугодие 2019 года составил 290,4 млн долларов. Соответствующая информация размещена на сайте союза «Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан».

«Республика Татарстан экспортирует в США топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, пластмассы, каучук, удобрения, древесину, электрические машины и оборудование», — говорится в сообщении.

12 сентября в рамках делового визита делегации из Татарстана в Американской торговой палате в Москве презентовали промышленный и инвестиционный потенциал республики.

С приветственным словом выступили министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Кроме этого, представитель ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев и индивидуальный предприниматель Алим Галимуллин рассказали об опыте стартап-проектов в области сельского хозяйства в республике.

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