Российские ученые ввели «индекс самогона» для оценки экономической обстановки

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ предложили считать производство и потребление самодельного алкоголя индикатором экономической обстановки в стране, пишет «Российская газета» со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца.

«По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке», — заявил Зубец.

По данным экспертов, рост потребления самогона свидетельствует о снижении реальных доходов граждан, а уменьшение его потребления — о повышении платежеспособности.

Анализ результатов исследования по этой методике показал, что в последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тыс. человек о примерах самогоноварения или знают 4,5% опрошенных, о случаях продажи такого алкоголя слышал 1% опрошенных жителей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что нарколог из РТ раскритиковала рекомендации Минздрава РФ о ежедневной безопасной дозе алкоголя. Из рекомендаций экспертов ведомства следует, что порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день около 200 мл для женщин и около 900 мл пива для мужчин.

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