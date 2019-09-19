Нарколог из РТ раскритиковала рекомендации Минздрава РФ о ежедневной безопасной дозе алкоголя

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Минздрав России назвал 10 грамм — стандартной порцией алкоголя в день, которая не влечет значительный риск здоровью. Однако в Татарстане посчитали эти выводы поспешными. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая женским отделением Республиканского наркологического диспансера, кандидат медицинских наук Гузель Гилязева.

Из рекомендаций экспертов Минздрава России следует, что порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин.

«Выводы о том, какая дозировка алкоголя влечет незначительный риск для здоровья — все-таки поспешны. Бокал вина для женщин и почти три банки пива для мужчин каждый день — это очень много. Во-первых, звучат только цифры без длинного перечня противопоказаний. Во-вторых, речь идет в основном о трудоспособном населении, которому употребление алкоголя каждый день, я считаю, противопоказано», — отметила Гилязева.

По ее словам, ежедневное употребление алкоголя в дальнейшем приведет к формированию зависимости и постоянной астении — усталости и разбитости. Кроме того, снижается память и внимание, человеку становится трудно концентрироваться, пропадает усидчивость. Со временем к этому могут присоединиться другие патологии, в том числе депрессия и тревога.

«К тому же у многих есть дети. Проводить время с ними, будучи выпившим, я считаю, недопустимым», — подчеркнула эксперт.

Она также уточнила, что конкретной дозировки, сколько можно выпивать без вреда для здоровья, нет. Поскольку нужно учитывать индивидуальные особенности каждого человека, его наследственность и сопутствующие заболевания.

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