Синоптики предупредили о ночных заморозках в Татарстане

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Ночью 23 сентября на территории Татарстана местами ожидаются заморозки в воздухе до минус 1 градуса, на почве до минус 2 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем столбики термометра поднимутся до +4... +9 градусов. Также 23 сентября ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 — 20 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что ведомство поделилось прогнозом на на предстоящую зиму.

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