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Татар-информ

22 сентября 2019, 09:28

Здоровье и среда

Гидрометцентр РТ дал прогноз на предстоящую зиму

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Здоровье и среда

Гидрометцентр РТ дал прогноз на предстоящую зиму

Фото: архив

Согласно опубликованным данным, зима 2019/2020 будет теплой.

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Татарстанские синоптики, основываясь на данных Гидромета РФ, дали прогноз на предстоящую зиму. Информация опубликована на сайте организации. 

В целом анализ климатических данных, выполненный специалистами, позволяет с вероятностью 67 — 69% сделать вывод, что температурный фон на всей территории страны в течение всего холодного полугодия — с октября до марта — прогнозируется около или выше средних многолетних значений. В Татарстане также не ожидается неожиданных скачков температур: синоптики считают, что температурный фон в течение всего периода будет около нормы.

Вероятностный прогноз будет уточняться по мере в течение холодного времени.

Ранее сообщалось, что завтра на территории Татарстана местами будет идти дождь с мокрым снегом.  

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