В России отзывают более 200 автомобилей Mazda

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). В России отзывают 206 автомобилей марки Mazda CX-9. Информация размещена на сайте Росстандарта.

Под программу попали транспортные средства, реализованные на российском рынке с ноября 2017-го по апрель 2018 года.

Причина отзыва — возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. В зависимости от разъема могут появиться неисправности в указателях поворота, системах пуска двигателя и подушек безопасности переднего пассажира. Также неисправности могут возникать в виде некорректных предупреждений о неисправностях на комбинации приборов.

На автомобилях отремонтируют комплект жгутов проводов, восстановят удерживающее усилие в разъемах с использованием специального инструмента и ремонтного комплекта.

Ранее Росстандарт также объявил отзыв 300 транспортных средств трех зарубежных марок.

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