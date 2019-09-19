В России отзывают около 300 иномарок

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В России отзывают 288 автомобилей марок Volkswagen Golf, Audi Q3, Seat Leon, информирует пресс-служба Росстандарта.

Программа представлена ООО «Фольксваген Груп Рус», которое является официальным представителем изготовителей в России.

Под отзыв подпадают транспортные средства, «реализованные с 2014 года по 2015 год», говорится в сообщении.

Компания отзывает авто с двигателем 1,2 л, а также автомобили марки Volkswagen Golf с двигателями 1,2 л и 1,6 л из-за того, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могли ослабнуть. Такая неполадка способна привести к тому, что масло может вытечь и попасть на проезжую часть.

Владельцы, автомобили которых подпадают под действие программы, будут предупреждены представителями ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону либо по почте, а также могут узнать о необходимости прохождения диагностики самостоятельно на сайте Росстандарта.

Если потребуется, следует связаться с дилерским центром и обговорить время визита. Диагностика и ремонт автомобилей, попавших под программу отзыва, будут проводиться бесплатно.

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