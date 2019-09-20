Гидрометцентр: Скандинавский циклон принесет в Татарстан мокрый снег и заморозки до -2 градусов

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В начале следующей недели Татарстан окажется под влиянием скандинавского циклона. Ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом и сильный ветер, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В эти выходные, 21 и 22 сентября, синоптики также прогнозируют дождь. Ночью столбик термометра может опуститься до 0..+6 градусов, днем воздух потеплеет до +12 градусов.

В понедельник ночные температуры составят 0..+5, дневные +4..+9 градусов. Ожидается сильный восточный ветер с переходом на северный, порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

По предварительному прогнозу, 24 и 25 сентября холодная погода сохранится. Температурный фон в ночные часы составит всего 0..+3 градуса, местами ожидаются заморозки до −2. Днем воздух прогреется до +2..+7 градусов.

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