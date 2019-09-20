Назначение Марата Зяббарова главой Минсельхоза РТ согласуют на третьем заседании Госсовета РТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Третье заседание Госсовета Татарстана шестого созыва состоится 25 сентября. На нем планируется согласовать назначение Марата Зяббарова вице-премьером – министром сельского хозяйства и продовольствия РТ. Об этом стало известно сегодня на заседании Президиума Госсовета РТ.

«25 сентября планируется провести сразу два заседания Государственного Совета. В повестку дня третьего заседания внесено 22 вопроса», — сказала секретарь парламента республики Лилия Маврина.

Марат Зяббаров 18 сентября назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

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