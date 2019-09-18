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Татар-информ

18 сентября 2019, 13:00

Официальная хроника

Президент РТ назначил Марата Зяббарова и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

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Официальная хроника

Президент РТ назначил Марата Зяббарова и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Занимавший должность главы Минсельхоза РТ Марат Ахметов избран в парламент республики.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана назначен Марат Зяббаров, ранее занимавший пост главы Буинского района республики. Об этом сообщается на официальном портале Правительства Татарстана.

«Соответствующий указ подписал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Марат Ахметов, занимавший до сегодняшнего дня должность вице-премьера РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, по указу Рустама Минниханова освобожден от должности в связи с избранием депутатом Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва», — говорится в сообщении на сайте. 

Марат Зяббаров родился 3 июля 1983 года в городе Чистополь. Свою трудовую карьеру начал в 2000 году в качестве программиста ЗАО «Бирюли» в Высокогорском районе республики. С 2003 по 2006 годы работал сначала заместителем, а затем и генеральным директором племенного завода «Бирюлинский». 

Затем Зяббаров вновь вернулся в ЗАО «Бирюли» в качестве гендиректора предприятия, и проработал в этом статусе до 2013 года. В 2013 году Марата Зяббарова назначили на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. На этом посту он курировал вопросы социального развития татарстанских сел. 

В 2017 году Зяббаров начал трудиться в качестве первого заместителя руководителя исполкома Буинского района, а в сентябре того же года стал главой района. 

В 2005 году Марат Зяббаров окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «бухучет, анализ и аудит». В 2008 году он освоил специальность «агрохимия и агропочвоведение» в стенах Казанского государственного аграрного университета. В 2013 году окончил КФУ по специальности «юриспруденция». 

Марат Зяббаров имеет почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства Татарстана, а также степень кандидата экономических наук. Награжден медалью в память тысячелетия Казани, почетной грамотой Минсельхоза России, а также памятной медалью летней универсиады 2013 года в Казани.

 

 

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