Ильшат Аминов: Развитие полилингвального образования получит поддержку Госсовета РТ нового созыва

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Приоритетными задачами для Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам станет поддержка полилингвального образования и языковой политики. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» член комитета, руководитель телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ) Ильшат Аминов.

«В планах комитета — поддержка полилингвального образования, полилингвальных школ, языковой политики, которая у нас реализуется в Татарстане по изучению двух государственных языков в школах. Мы всячески будем стараться эту тему поддерживать на законодательном уровне, в рамках существующего законодательства», — отметил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутаты Государственного Совета РТ избрали Айрата Зарипова на пост председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Всего в состав комитета вошли 12 депутатов Госсовета РТ, среди них ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов, директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова, директор АНО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин, директор казанской школы № 165 Айдар Шамсутдинов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.