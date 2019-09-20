Татарстанцам предлагают отпраздновать Всемирный день без автомобиля 22 сентября

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанцев призывают 22 сентября отметить Всемирный день без автомобиля, отказавшись от машин в пользу прогулок пешком, поездок на автобусе или велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

«Акция нужна, чтобы подтолкнуть людей к более экологичным способам передвижения: общественному транспорту, велосипедам. В прошлом году наши сотрудники приехали на работу на велосипедах. А в этом году все приходится на воскресенье, поэтому, думаю, на улицах Казани будет меньше машин», — рассказали в пресс-службе.

Выбирать более экологичные способы передвижения не один день в году, а постоянно стараются участники молодежного экологического движения «Будет чисто», рассказала руководитель организации. Но даже один день акции может привлечь внимание людей к проблеме, а в перспективе — улучшить экологическую ситуацию в Татарстане.

«Один день не может кардинально уменьшить вредные выхлопы, но поможет привлечь внимание водителей к проблеме», — сказала руководитель РМОО «Будет чисто» РТ Дилара Сатикова.

Напомним, что в Татарстане между социально ориентированными НКО Татарстана, реализующим экологические проекты, разыгрываются гранты на общую сумму 2 млн рублей.

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