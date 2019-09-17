Размер грантов для НКО Татарстана на экопроекты за год вырос в два раза

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Гранты на общую сумму 2 млн рублей разыгрываются между социально ориентированными НКО Татарстана, реализующим экологические проекты. Заявки на конкурс по предоставлению субсидий принимаются в Минэкологии РТ до 25 сентября.

«Субсидии для социально ориентированных НКО Татарстана Минэкологии РТ предоставляет с 2014 года. Изначально общий бюджет конкурса составлял 400 тысяч рублей. В 2016 году конкурс не проводился. Всего за четыре года участникам было выделено 2,8 млн рублей. В этом году бюджет конкурса вырос в два раза по сравнению с прошлым годом», — сообщила начальник отдела экологического просвещения Минэкологии РТ Ольга Артемьева.

Размер субсидий зависит от оценок экспертов. Субсидии будут распределены между победителями в четырех направлениях: «Обеспечение экологической безопасности», «Формирование экологической культуры», «Содействие в реализации социально-значимых, эколого-образовательных и просветительских проектах», «Развитие деятельности в сфере краеведения и экологического туризма».

«В прошлом году по итогам конкурса победителями стали четыре организации. В их числе АНО „Продюсерский центр „Эффективные коммуникации““, которая на средства гранта сняла четыре фильма для глухонемых детей с сурдопереводом. Второй победитель разработал на территории региона новые экологические тропы. В числе победителей Академия творческой молодежи, которая в конце мая провела велоквест „Тайна казанских озер“ для всех желающих. Кроме того, в Спасском районе был организован проект по экологическому туризму „Эковолга“», — отметила Артемьева.

Итоги нынешнего конкурса будут подведены в ноябре текущего года. Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать лишь одну заявку, в составе которой для участия в конкурсе представляется один проект.

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