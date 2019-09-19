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Татар-информ

19 сентября 2019, 22:09

Происшествия

Очевидцы сняли на видео, как водитель казанского автобуса избил пассажира

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Происшествия

Очевидцы сняли на видео, как водитель казанского автобуса избил пассажира

Фото: скриншот видео из соцсетей

Инцидент произошел сегодня на остановке «Парк Горького».

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как водитель казанского автобуса избил пассажира. Кадрами поделились пользователи социальных сетей.

По их информации, инцидент произошел на остановке «Парк Горького», а конфликт произошел из-за неоплаченного проезда.

«Я была в этом автобусе, ехала на учебу и все видела своими глазами. Пассажир неадекватный, начал материть водителя за то, что не было кондуктора, когда очередь дошла до него, он накинулся на водителя с кулаками, который собирал за проезд», — пишет одна из подписчиц в социальной сети.

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