(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как водитель казанского автобуса избил пассажира. Кадрами поделились пользователи социальных сетей.

По их информации, инцидент произошел на остановке «Парк Горького», а конфликт произошел из-за неоплаченного проезда.

«Я была в этом автобусе, ехала на учебу и все видела своими глазами. Пассажир неадекватный, начал материть водителя за то, что не было кондуктора, когда очередь дошла до него, он накинулся на водителя с кулаками, который собирал за проезд», — пишет одна из подписчиц в социальной сети.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.