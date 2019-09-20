В Казани стартовала первая сессия Госсовета РТ шестого созыва

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Республики Татарстан началось первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Председательствующий на заседании депутат Госсовета РТ Марат Галеев зачитал депутатам Госсовета телеграмму от Председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко и рассказал, как пользоваться карточками для голосования.

«Кворум имеется, объявляю заседание открытым», — сказал Галеев.

Всего на повестке дня значатся 18 вопросов, среди которых — избрание Председателя Госсовета РТ и его заместителей, вопросы об образовании парламентских комитетов, определение их состава и назначение председателей. Также планируется рассмотреть вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации представителя от республиканского парламента.

Напомним, что интересы татарстанцев в парламенте РТ представляют депутаты от пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Партия Роста». Также в Госсовет РТ по итогам выборов вошел один беспартийный депутат. Всего в парламент республики избрали 100 депутатов: 50 — по республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам.

Прямая трансляция заседания доступна по ссылке.

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