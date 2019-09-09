Впервые в Госсовет Татарстана прошли «Справедливая Россия» и «Партия Роста»

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В Госсовете Татарстана будут представлены пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Партия Роста». Также в парламент республики прошел один беспартийный кандидат. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре РТ сообщил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«По единому избирательному округу за „Единую Россию“ проголосовали 72,43% избирателей, КПРФ — 10,74%, „Справедливая Россия“ — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, „Коммунисты России“ — 3,65%, „Партия пенсионеров“ — 2,47% и „Партия Роста“ — 1,82%», — рассказал Шагиахметов.

По одномандатным округам были озвучены следующие результаты: по Прибрежному округу победил представитель «Справедливой России», по Электротехническому — «Партии Роста», по Менделеевскому — ЛДПР. По остальным — победителями стали представители партии «Единая Россия», подвел предварительные итоги глава ЦИК РТ.

В итоге в новом парламенте появятся пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия Роста» и один беспартийный депутат.

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