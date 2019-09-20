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Оксана Романова

20 сентября 2019, 08:26

Культура

Защитникам старинного дома в Кировском районе Казани удалось наделить его статусом памятника

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Культура

Защитникам старинного дома в Кировском районе Казани удалось наделить его статусом памятника

Фото: Абдул Фархан

Решающими для чудом сохранившейся деревянной постройки 1807 года стали голоса двух независимых экспертов из Москвы.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Защитникам самого старинного дома Кировского района Казани, построенного в 1807 году на территории Порохового завода, удалось за время продолжающегося судебного процесса о выселении из него последних жильцов обезопасить саму постройку особым охранным статусом. Теперь одноэтажный деревянный дом по адресу улица 1 Мая, 16 в списке выявленных объектов культурного наследия, то есть находится под охраной государства и должен быть сохранен независимо от иных обстоятельств. О новом статусе спорного объекта заявил на судебном процессе Андрей Железнов, юрист Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), которое выступает стороной по делу.

«Комитетом РТ по охране памятников принято решение о включении данного объекта в списки выявленного объекта культурного наследия», — поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» Железнов, а также рассказал о том, что в прошлый раз по данном объекту предоставлялся только приказ обладающей признаками объекта культурного наследия постройки. Сейчас же было вынесено новое решение, имеющее значение для суда. Приказ об этом появится в ближайшее время. 

Пороховой завода Казани, напомним, инициировал принудительное переселение семьи Грязновых. Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) видело в этом угрозу сноса или уничтожения иным способом старинной постройки.

«У нас были опасения, что его могут поджечь и прочее... Теперь (в статусе выявленного объекта культурного наследия) это уже будет уголовная ответственность. Нас как ТРО ВООПИиК такой статус устраивает», — прокомментировал ситуацию ИА «Татар-информ» Железнов, предположив, что на следующем этапе категория дома будет определена как памятник регионального значения.

Охраняемый государством статус объекта культурного наследия, к слову, дому удалось присвоить благодаря независимым московским экспертам. Вопрос выносился на коллегиальное обсуждение членов научно-методического совета по культурному наследию при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Мнения экспертов из Татарстана разделились на равное количество голосов «за» и «против». Спасительный перевес, который наделил дом статусом памятника, был достигнут благодаря голосам члена федерального научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ Ирины Крымовой и эксперта Ольги Рыжко.

Подробный репортаж о судебном заседании, где определяется судьба старинной деревянной постройки и семьи, долгие годы борющейся за нее, читайте на сайте «Событий».

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