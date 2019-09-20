В Минздраве опровергли информацию о безопасной дозе алкоголя

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ). В Минздраве опровергли ранее высказанную информацию о существовании дозы алкоголя, ежедневное употребление которой не принесет вреда организму человека, информирует РИА Новости.

Опровержение было высказано замминистра здравоохранения Олегом Салагаем в его телеграм-канале.

Чиновник считает, что имеющиеся научные данные позволяют с уверенностью сказать: «безопасная доза алкоголя» — не более чем миф. Хотя, конечно, имеются отдельно взятые случаи, когда употребление спиртного может иметь положительный эффект.

«Но далеко не всегда и не для всех», — сообщил он, рассмотрев разницу между употреблением бокала красного вина гипертоником в возрасте старше 60 лет и молодым здоровым мужчиной, которому затем нужно сесть за руль. Два эти случая несут совершенно разные риски для здоровья, заметил политик.

Также Олег Салагай считает, что разговоры о существовании безопасной дозы алкоголя не только могут ввести людей в заблуждение, но и приведут к «необоснованно легкомысленному» отношению к употреблению спиртного.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о том, какой объем алкоголя несет наименьший вред при ежедневном употреблении. В качестве безопасной дозы для мужчин были названы 900 мл пива, для женщин — 200 мл вина (2 порции). Об этом ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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