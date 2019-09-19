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Татар-информ

19 сентября 2019, 07:34

Здоровье и среда

В Минздраве рассказали, какой объем алкоголя несет наименьший вред при ежедневном употреблении

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Здоровье и среда

В Минздраве рассказали, какой объем алкоголя несет наименьший вред при ежедневном употреблении

Эксперты подчеркивают, что употребление даже малого количества спиртного может привести к проблемам.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Минздраве России рассказали, какая ежедневная порция алкоголя влечет незначительный риск здоровью человека, сообщает РИА Новости. 

Так, при подобной частоте употребления наименее вредная для женщин доза составляет около 200 миллилитров вина, для мужчин — около 900 миллилитров пива. В федеральном ведомстве уточнили, что речь идет о максимум двух стандартных порциях для женщин и трех — для мужчин. Одна стандартная порция составляет 10 граммов чистого алкоголя. 

Как минимум два дня в неделю необходимо обходиться без этой вредной привычки, подчеркивают специалисты. 

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — заключили в министерстве.

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