Правительство России одобрило законопроект о повышении МРОТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На очередном заседании в Правительстве России был одобрен законопроект Минтруда РФ о повышении минимального размера оплаты труда, об этом сообщается на официальном сайте федерального министерства.

«Законопроектом предлагается установить с 1 января 2020 года МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц, что на 7,5 % больше текущего МРОТ», — отмечается в материалах заседания.

Реформа затронет около 3,2 млн жителей страны, при этом половина граждан из этого числа работают в государственных и муниципальных учреждениях.

По данным федерального ведомства, общая сумма расходов бюджетов бюджетной системы РФ составит 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд рублей — из федерального бюджета, 15,1 млрд рублей — из региональных бюджетов регионов.

В августе Минтруд РФ внес в правительство законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2020 года в размере 12 тыс. 130 рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.