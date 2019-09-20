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Татар-информ

20 сентября 2019, 00:10

Политика

Правительство России одобрило законопроект о повышении МРОТ

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Политика

Правительство России одобрило законопроект о повышении МРОТ

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 7,5%.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На очередном заседании в Правительстве России был одобрен законопроект Минтруда РФ о повышении минимального размера оплаты труда, об этом сообщается на официальном сайте федерального министерства. 

«Законопроектом предлагается установить с 1 января 2020 года МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц, что на 7,5 % больше текущего МРОТ», — отмечается в материалах заседания.

Реформа затронет около 3,2 млн жителей страны, при этом половина граждан из этого числа работают в государственных и муниципальных учреждениях. 

По данным федерального ведомства, общая сумма расходов бюджетов бюджетной системы РФ составит 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд рублей — из федерального бюджета, 15,1 млрд рублей — из региональных бюджетов регионов.

В августе Минтруд РФ внес в правительство законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2020 года в размере 12 тыс. 130 рублей.

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