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Татар-информ

13 сентября 2019, 06:42

Экономика и финансы

Максим Топилин: Увеличение МРОТ затронет 3,2 млн россиян

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Экономика и финансы

Максим Топилин: Увеличение МРОТ затронет 3,2 млн россиян

В августе Минтруд РФ внес в правительство законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2020 года в размере 12 тыс. 130 рублей.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей коснется 3,2 млн человек, суммарный объем расходов составит 20,9 млрд рублей из региональных и федерального бюджетов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина. 

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — пояснил глава федерального ведомства.

Он подчеркнул, что МРОТ вырастет на 7,5%. Из федерального бюджета будут задействованы 5,8 млрд рублей, из бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей, рассказал Топилин. 

С начала этого года МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей. В августе Минтруд РФ внес в правительство страны законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020-го в размере 12 тыс. 130 рублей.

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