Недосып оказался чреват смертельно опасными последствиями

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Бессонница оказалась способна серьезно увеличивать риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Американской кардиологической ассоциации.

Ученые проанализировали данные 1,3 млн испытуемых, среди которых были как здоровые, так и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями люди. При этом они использовали метод менделевской рандомизации, который учитывает генетические факторы бессонницы.

В результате специалисты пришли к выводу, что наличие в организме вариантов генов, способствующих развитию бессонницы, приводит к росту вероятности развития риска болезней сердца и сосудов.

Генетики также обратили внимание на научные работы своих предшественников, в которых отмечалась связь между расстройствами сна и возникновением сердечной недостаточности. При этом что здесь является причиной, а что следствием в прежних статьях медиков не говорилось.

«Важно определить основную причину бессонницы, чтобы знать, как с ней бороться. Сон – это поведение, которое можно изменить с помощью новых привычек и управления стрессом», – подчеркнула ведущий автор исследования – профессор Сюзанна Ларссон.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи рассказали о последствиях стресса на работе и недосыпа.

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