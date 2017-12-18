В Нацбанке РТ идею передать данные мобильных абонентов банкам назвали способом борьбы с мошенниками

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Новая единая система проверки сведений о мобильных абонентах должна стать дополнительным механизмом борьбы с мошенничеством. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Законопроект важен, так как он предусматривает введение дополнительного механизма противодействия мошенничеству на фоне того, что для многих банков идентификатор клиентов в виде номера телефона становится более значимым. Для Банка России важно, чтобы все клиенты финансовых организаций находились в одинаковых условиях с точки зрения обеспечения информационной безопасности вне зависимости от того, какой банк и оператор связи их обслуживает», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что законопроект предусматривает, что предоставление данных операторами связи и их использование банками будет обязательным.

«Предоставление информации предполагается осуществлять на возмездной основе: банки оплачивают услуги по предоставлению информации, операторы связи смогут компенсировать затраты, которые они понесут на модернизацию своих баз данных и предоставление этого сервиса. Предусмотрено создание единого оператора, который будет выступать неким маршрутизатором запросов», — добавили в пресс-службе.

Согласно законопроекту оператор не будет хранить у себя никаких данных. Оператор будет знать, какому оператору запрос направить и какому банку вернуть ответ.

С идеей создания единой системы (ЕИС) выступили Центральный Банк РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Идея проекта нацелена на то, что банки и кредитные организации будут получать от операторов персональные данные абонентов.

Ранее ИА Татар-информ сообщало, что Минсвязи РТ поддержало идею создания единой системы проверки сведений о мобильных абонентах.

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