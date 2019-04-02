Минсвязи РТ поддержало идею создания единой системы проверки сведений о мобильных абонентах

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Министерство информатизации и связи Татарстана поддержало идею создания в России единой системы проверки сведений о мобильных абонентах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Наше мнение, что проект сам по себе интересен, но при условии соблюдения всех необходимых требований информационной безопасности», — говорится в сообщении.

С идеей создания единой системы (ЕИС) выступили Центральный Банк РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Идея проекта нацелена на то, что банки и кредитные организации будут получать от операторов персональные данные абонентов.

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