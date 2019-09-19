«Работал на ответственных должностях»: Песошин представил нового руководителя Минземимущества РТ

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня представил коллективу Минземимущества РТ нового руководителя – Фаниля Аглиуллина.

Сегодня указом Президента Татарстана Азат Хамаев освобожден от должности министра земельных и имущественных отношений в связи с его избранием депутатом Госсовета республики, напомнил глава Правительства РТ.

«Почти 11 лет Азат Хамаев проработал в Министерстве земельных и имущественных отношений. За эти годы была выстроена эффективная и слаженная система управления государственным имуществом, налажено взаимодействие с органами местного самоуправления. Все это позволило министерству не только выполнять поставленные задачи, но и перевыполнять плановые показатели», – отметил он.

Алексей Песошин добавил, что под руководством Азата Хамаева проводились многие значимые для республики мероприятия. «Уверен, что та работа, которая была проведена в министерстве, ваше стратегическое видение, глубокое понимание социально-экономических процессов будет способствовать вам и на нынешней работе также вносить значительный вклад в развитие Татарстана», – сказал он экс-главе Минземимущества и вручил благодарственное письмо Кабинета Министров РТ.

«У каждого хорошего начала бывает и хороший конец. Хотел бы сказать спасибо за вашу эффективную работу, было понимание. Та дружеская атмосфера, которая у нас создана, должна сохраниться. Дальнейшая работа министерства во многом зависит от наших специалистов», – обратился Азат Хамаев к коллективу министерства.

Новым министром земельных и имущественных отношений РТ назначен Фаниль Аглиуллин, продолжил Алексей Песошин. «Долгое время он работал на ответственных должностях в Министерстве внутренних дел, в Росгвардии. Последнее время возглавлял службу безопасности Президента Татарстана. Безусловно, весь потенциал и опыт позволят сохранить те достижения в работе министерства и придать новый импульс, который будет диктовать время. Уверен, что вместе с коллективом у вас все получится», – подчеркнул Премьер-министр РТ.

Фаниль Аглиуллин поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что «готов приложить все усилия для дальнейшей работы». «И продолжить ту работу, которая многие годы ведется на высоком профессиональном уровне. Совместными усилиями будем продолжать работу на благо Татарстана», – заметил он.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. Азат Хамаев избран по республиканскому избирательному округу.

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