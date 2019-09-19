Помощник Президента РТ Фаниль Аглиуллин назначен главой Минземимущества РТ

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил главой Минземимущества РТ Фаниля Аглиуллина, освободив от должности Азата Хамаева, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Президент РТ Рустам Минниханов освободил Хамаева Азата Киямовича от должности министра земельных и имущественных отношений РТ в связи с избранием депутатом Государственного Совета РТ. Вторым указом Рустам Минниханов назначил главой Минземимущества РТ Аглиуллина Фаниля Анваровича», – отмечается в сообщении.

Ранее Фаниль Аглиуллин занимал пост помощника Президента Татарстана.

Азат Хамаев избран депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва по республиканскому избирательному округу.

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