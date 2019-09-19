Подделки сбывали в Москве: в Казани судят участницу группы фальшивомонетчиков

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Приволжском районном суде Казани рассматривают дело о сбыте фальшивых пятитысячных купюр. По данным из материалов дела, обвиняемая 22-летняя Алина Кадырова, действовала не одна – вместе с ней изготовлением и сбытом подделок занималось еще восемь человек.

В апреле этого года участникам преступной группы уже был вынесен приговор – шестеро из них были отправлены в колонию на сроки от четырех до восьми лет, еще двое получили условные сроки. Тогда дело Кадыровой было вынесено в отдельное производство, в связи с болезнью.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. От каких-либо комментариев она отказалась, также как и ее адвокат. В суде стало известно, что живет девушка в Набережных Челнах и воспитывает годовалую дочь. За совершенное преступление ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры РТ, лидером преступной группы был осужденный нижнекамской колонии, который, к слову, отбывал наказание за аналогичное преступление. На свободе вести прибыльный незаконный бизнес ему помогали возлюбленная и приятель.

Схема сбыта фальшивок была незамысловатой: они получали подделки в Москве, после чего отоваривались на них в магазинах столицы в городах Татарстана. Подельники покупали дешевый товар и получали сдачу настоящими купюрами. Порядка 3 - 3,5 тысяч рублей они отдавали руководителям, остальное оставляли себе. Выручка перечислялась на банковские карты подставных лиц.

Со временем в дело вовлекались новые участники, и не всегда добровольно. Так, сожительница лидера группы похитила паспорта у трех подельниц, чтобы вынудить их сбывать фальшивые купюры.

В 2015 году преступников удалось задержать сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по РТ.

«В жилых помещениях, офисах, гаражах, автомобилях и других объектах полицейскими было проведено 12 обысков, изъяты сотовые телефоны, сим-карты, компьютерное оборудование, а также банковские карты, с помощью которых осуществлялись расчеты с поставщиками и покупателями фальшивых денежных знаков», – сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь УЭБиПК МВД по РТ Люция Тимергалиева.

Сегодня в суде гособвинитель заявила об отводе судьи, так как председательствующий Тимур Зарипов ранее рассматривал дело в отношении одного из фигурантов этого дела.

«Кадырова обвиняется в совершении преступления в составе организованной группы, в состав которой входил осужденный Климов. Он был осужден вашим приговором 11 января 2017 года. Вами была дана оценка обстоятельствам дела, что в последующем может явиться обоснованным обстоятельством возникновения сомнений в объективности и беспристрастности судьи. В связи с этим считаю необходимым заявить Вам отвод», – выступила прокурор в суде.

Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения, после чего постановил отвод судьи поддержать. Теперь дело будет передано другому судье и его начнут рассматривать заново.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани судят группы фальшивомонетчиков, которых обвиняют в 179 преступных эпизодах и 67 фактах сбыта поддельных купюр.



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