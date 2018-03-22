Гости Кремлевской набережной насладятся кулинарными изысками на фестивале «Кухни народов Татарстана»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября на Кремлевской набережной в Казани состоится фестиваль-конкурс «Кухни народов Татарстана». Участие в фестивале примут русские, татары, башкиры, мордвины, удмурты, марийцы, чуваши, кряшены. Об этом сообщается на сайте набережной.
С двух часов дня и до восьми вечера каждый гость сможет насладиться кулинарными шедеврами молодых поваров и узнать о разнообразных культурах и наследии Поволжья.
Кулинарный конкурс состоится в рамках этноконфессионального фестиваля «Мозаика культур». Посетителей праздника ждет парад национальных костюмов, мастер-классы по национальным танцам и народным ремеслам.