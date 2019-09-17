Парад национальных костюмов представят на Кремлевской набережной на фестивале «Мозаика культур»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября в Казани на Кремлевской набережной проведут этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Об этом сообщается на сайте набережной.



С 13.00 и до позднего вечера участников праздника ждет множество развлечений и сюрпризов. Гости и участники праздника увидят парад национальных костюмов, примут участие в мастер-классах по национальным танцам и народным ремеслам.



В течение дня будет работать площадка «Этномаркет», национальный фуд-корт, состоится модный показ коллекций одежды с этническим компонентом и многое другое.



Кульминацией фестиваля станет праздничный концерт лучших этномузыкальных коллективов и исполнителей республики.

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