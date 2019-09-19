Казанский Кремль поставил задачу Михаилу Афанасьеву повысить качество жизни зеленодольцев

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Назначенному и.о. руководителя исполкома Зеленодольского района РТ Михаилу Афанасьеву предстоит улучшить уровень качества жизни жителей района и активизировать инвестиционную деятельность. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
«У Афанасьева есть опыт работы в граничащем со столицей регионе. Стоит задача по повышению качества жизни в Зеленодольском районе, а также усилить инвестиционную составляющую», — сказала Галимова.
Напомним, что кандидатуру Михаила Афанасьева на пост руководителя Зеленодольского муниципального района предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов.