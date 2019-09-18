Михаил Афанасьев стал и.о. руководителя исполкома Зеленодольского района РТ

(Зеленодольск, 18 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Экс-глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев стал и.о. руководителя Зеленодольского района РТ. Об этом стало известно на заседании районного совета под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

«Михаил Павлович обладает практикой успешного управления, развития пригородных территорий, что актуально и для Зеленодольского района. Уверен, что наработанный опыт будет полезен в дальнейшем укреплении экономики Зеленодольского района и Зеленодольска, улучшении инвестиционного климата территорий, деловой активности населения и и дальнейшего повышения качества жизни зеленодольцев», — заявил Песошин.

Кандидатуру Михаила Афанасьева на пост руководителя Зеленодольского муниципального района предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Волею судьбы по поручению Президента РТ я с вами. Хотел бы сказать, что 9 лет работы главой дали мне определенный опыт. Зеленодольский район, конечно, более крупная территория и большой объем работы. Думаю, что опираясь на депутатов, руководителей предприятий, промышленников и глав сельских поселений, мы будем продолжать работу, побеждать и двигаться вперед. Задача у нас одна и простая — работать на созидание и для улучшения качества жизни наших людей», — отметил Афанасьев, обращаясь к депутатам.

По словам экс-главы Зеленодольского района, депутата Госсовета РТ Александра Тыгина, Зеленодольск ждет большое и светлое будущее во главе с Михаилом Афанасьевым. Он также подчеркнул, что работы в районе осталось очень много, как много и незавершенных проектов. К примеру, строительство бассейна в Васильево.

Михаил Афанасьев родился 29 января 1971 года в Чистопольском районе ТАССР. Закончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана, где позже стал заместителем декана зооинженерного факультета. В 1999 году стал региональным представителем компании «ДеЛаваль» в Республике Татарстан, впоследствии возглавив обособленное подразделение компании в Казани.

С июня по июль 2010 года был первым замруководителя, и.о. руководителя исполнительного комитета Лаишевского района. С июля по октябрь 2010-го — руководителем исполкома Лаишевского района.

Афанасьев возглавил Лаишевский район в октябре 2010 года. Является заслуженным работником сельского хозяйства РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Михаил Афанасьев покинул пост главы Лаишевского района РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.