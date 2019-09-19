Рустему Нуриеву предложено возглавить Елабужский район Татарстана

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Экс-главе Ютазинского района Татарстана Рустему Нуриеву предложено возглавить Елабужский район республики. Об этом сообщил сегодня на внеочередном заседании районного совета глава парламента РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин.

«Рустему Нуриеву рекомендовано возглавить один из крупных наших экономических центров – большой город Елабугу. Это тоже оценка его работы. Вы, ютазинцы, большой семьей достигли высоких показателей. Рустем Нуриев нашел со своим народом общий язык и вписался в дружную семью ютазинцев. Президент Татарстана остановил выбор на этом человеке. Думаю, его там также тепло примут», – сказал Председатель Госсовета РТ.

На заседании был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы и депутата совета Ютазинского района РТ Рустема Нуриева в связи с его переходом на другую работу.

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