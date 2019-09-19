(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня на внеочередном заседании районного совета.
На заседании рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы и депутата совета Ютазинского района РТ в связи с его переходом на другую работу.
Было отмечено, что «на посту главы района Рустем Нуриев внес большой вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета».
«Прошли выборы. Президент Татарстана в этот период принимает ряд организационных мер, кадровых решений. Поэтому возник такой вопрос, по которому я приехал к вам – просить отпустить вашего главу на новую работу», – сказал Председатель Госсовета РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин.
Рустем Нуриев родился 28 июня 1969 года в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района ТАССР. В 2002 году окончил Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, в 2008-м – Казанский государственный технологический университет.
В разные годы работал оператором по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления «Урьевнефть» Тюменской области, был директором Юго-Восточной промышленной палаты РТ, заместителем руководителя исполкома Альметьевского района РТ по экономике, первым заместителем руководителя исполкома Ютазинского района РТ, а затем и его руководителем.
Главой Ютазинского муниципального района, п.г.т. Уруссу был избран в октябре 2012 года.