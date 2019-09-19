В Минпросвещения рассказали о необходимости обязательного ЕГЭ по иностранному языку

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Министерстве просвещения РФ рассказали о важности введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку, информирует ТАСС.

Прежде всего, специалисты подчеркивают, что введение обязательного экзамена по данной дисциплине обусловлено актуальностью навыка владения языками на рынке труда.

«Знание иностранного языка — это крайне важный и востребованный навык на рынке труда», — отметили в ведомстве, комментируя обращение Национального родительского комитета, который ранее высказался против введения обязательных ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. По словам представителей комитета, данного нововведение повысит нагрузку на школьников и затраты родителей.

Однако навык владения иностранными языками в настоящее время является необходимым не только в профессиях, требующих высшего образования, но и в рабочих специальностях, отметили в Минпросвещения РФ. Поэтому вводимые меры являются необходимыми для обеспечения качественного изучения и контроля знаний учащихся.

Напомним, ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о том, что в 2022 году ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным. Пилотный же проект данного нововведения планируют ввести уже в следующем году в 19 регионах РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.