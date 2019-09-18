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Татар-информ

18 сентября 2019, 22:02

Общество

Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

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Общество

Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Как отмечает издание, подготовка к экзамену по иностранному языку потребует много сил и времени от детей, а от их родителей — дополнительных расходов.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Родительский комитет обратился в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной госэкзамен (ОГЭ) по иностранному языку. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения.

Как отмечает издание, подготовка к экзамену по иностранному языку потребует много сил и времени от детей, а от их родителей — дополнительных расходов. В комитете также считают, что такое нововвдение отвлечет внимание школьников от других обязательных предметов: русского языка, математики, истории и др.

«С учетом того, что в наших школах иностранные языки и так изучаются в обязательном порядке, считаем недопустимым введение обязательного ЕГЭ и ОГЭ», — говорится в тексте обращения.
Родители школьников также считают, что сдавать экзамены следует на добровольной основе.
 

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