В Заинске началось строительство соципотечного дома

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Заинске стартовало строительство 24-квартирного жилого дома, предназначенного для участников программы социальной ипотеки. Об этом сообщает Госжилфонд при Президенте РТ.

Дом будет расположен во втором квартале 4-го микрорайона города Заинска. На сегодняшний день на стройплощадке ведутся работы по устройству фундамента здания.

«Срок завершения строительства объекта запланирован во второй половине 2020 года», – уточняет источник.

В 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. квадратных метров.



Программа социальной ипотеки реализуется в России только на территории Татарстана. Она стартовала в 2005 году и предполагает обеспечение граждан доступным жильем в чистовой отделке в новостройках. Жилые помещения Госжилфондом при Президенте РТ предоставляются гражданам с рассрочкой платежей до 28,5 лет. Сроки рассрочки определяются в зависимости от первоначального взноса, стажа работы участника программы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Мамадыше по программе «Арендное жилье» сдадут в эксплуатацию два многоквартирных дома.

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