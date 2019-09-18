В Мамадыше по программе «Арендное жилье» сдадут в эксплуатацию два многоквартирных дома

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Этой осенью в Мамадыше в рамках реализации программы «Арендное жилье» сдадут два дома на тридцать квартир по улице Школьная, пишет газета «Нократ».



В одном из многоквартирных домов, расположенном в поселке совхоза «Мамадышский», новоселье отметят в конце сентября. В новые квартиры второго дома жильцы смогут заехать в конце октября – начале ноября. Об этом сообщили на общерайонной планерке в здании муниципалитета.



«Арендаторы будут платить по 70 рублей за квадратный метр ежемесячно», – отмечает источник.



Реализация программы «Арендное жилье» ведется с 2010 года. С 2016 года по данной программе в Мамадышском районе в эксплуатацию сдано шесть домов. Своей очереди на получение квартир в аренду ожидают еще более 130 семей Мамадышского района.

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