Экономисты оценили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Эксперты РАНХиГС оценили идею введения четырехдневной рабочей недели и посчитали, что воплотить инициативу можно будет только в отдаленном будущем, сообщает ТАСС.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы», — говорится в материале, опубликованном в новом номере «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения».

Авторы обращают внимание на то, что максимальное рабочее время, соответствующее российскому законодательству, составляет 40 часов в неделю и соответствует стандартам многих развитых стран.

Ранее сообщалось, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели.

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