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Татар-информ

19 сентября 2019, 09:20

Общество

Экономисты оценили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Общество

Экономисты оценили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

По словам экспертов, нынешний объем рабочей недели соответствует стандартам многих развитых стран.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Эксперты РАНХиГС оценили идею введения четырехдневной рабочей недели и посчитали, что воплотить инициативу можно будет только в отдаленном будущем, сообщает ТАСС. 

«Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы», — говорится в материале, опубликованном в новом номере «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения». 

Авторы обращают внимание на то, что максимальное рабочее время, соответствующее российскому законодательству, составляет 40 часов в неделю и соответствует стандартам многих развитых стран.

Ранее сообщалось, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. 

 

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