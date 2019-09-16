В России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). На этой неделе в Минтруде России состоится совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на ряде предприятий, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишут «Известия».

В частности, среди них, как отметил замминистра экономического развития Петр Засельский, компании из сфер обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности.

«На предприятиях... работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — считает Засельский.

По его словам, чтобы получить более полную картину, необходимо опробовать схему на большом количестве компаний — тестирование на базе одного предприятия не даст конкретных результатов.

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