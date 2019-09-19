В Минздраве РФ прокомментировали информацию о возможном повышении смертности от рака

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн прокомментировал прогноз о росте смертности от онкозаболеваний, сообщает ТАСС.

Накануне директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан заявил, что уровень смертности от рака в ближайшие годы может увеличиться на 20–30%.

Каприн привел данные: за последнее десятилетие уровень заболеваемости раком в стране увеличился на 23,7%, при этом случаи смертности остаются на прежнем уровне — 197,9 на 100 тыс. пациентов.

Специалист отметил, что Минздрав выделяет на решение проблемы «беспрецедентно большие средства».

«Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен один триллион рублей», — рассказал онколог.

По его мнению, программа и ее реализация существенно улучшат не только систему оказания медицинской помощи, но также это даст импульс для развития отечественного производства препаратов и техники.

Также Каприн сообщил, что Минздрав создаст рабочую группу, которая будет оперативно реагировать на рыночные колебания в фармакологическом сегменте.

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