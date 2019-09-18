Завтра в Казани состоится открытие мемориальной композиции выдающейся певице Альфии Авзаловой

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 20 сентября, в 10.00 на Ново-Татарском кладбище состоится открытие надгробного памятника, установленного на месте захоронения выдающейся певицы Альфии Авзаловой. Об этом сообщает пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.

«Мемориальная композиция, представляющая собой постамент в форме сцены и фигуры артистки, — дань уважения памяти народа, которому она посвятила свою жизнь», — прокомментировала Зульфия Авзалова, дочь певицы.

Памятник был выполнен известным и талантливым скульптором Фанилем Валиуллиным.

«Творческий путь и жизнь певицы — достойный пример настоящим и будущим поколениям беззаветной преданности искусству. Татарские народные песни и песни народов мира в ее исполнении останутся с нами навсегда», — подчеркнула дочь легендарной певицы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в будущем в Казани может появиться мемориальный центр искусства имени Альфии Авзаловой.

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