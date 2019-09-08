В Казани планируют создать мемориальный центр искусства имени Альфии Авзаловой

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). В будущем в Казани может появиться мемориальный центр искусства имени Альфии Авзаловой. О планах Фонда Альфии Авзаловой журналистам рассказала его президент Зульфия Авзалова-Нигматзянова.

«Мы мечтаем о мемориальном центре искусства имени Альфии Авзаловой. Написали и в Министерство земельных и имущественных отношений РТ, и в Министерство культуры. Пока этот вопрос не решен. Но этот центр нам очень нужен», — подчеркнула дочь легендарной певицы.

«В нем мы бы проводили мастер-классы, тематические встречи. Часть центра будет музеем. Там мы поставили бы мамины костюмы, музыкальную аппаратуру, которую когда-то подарил Минтимер Шаймиев, микрофоны мамы», — отмечает Зульфия-ханум.

Она привела в пример музей Элвиса Пресли. «На стенах — диски, костюмы, афиши. Тут же небольшая студия звукозаписи, желающий может зайти записать свой голос под готовую фонограмму. Я хотела бы это организовать в Казани», — говорит она.

«Не нафталинный, а центр, где кипит творческая жизнь, — таким его хочется сделать. Мы, старшее поколение, передали бы молодым наши традиции», — резюмировала Зульфия Авзалова-Нигматзянова.

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