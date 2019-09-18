Светила науки прочтут в Казани бесплатные лекции о растениях в космосе и «борьбе» с углеводами

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Ведущие ученые впервые прочтут в Казани серию бесплатных научно-популярных лекций о роли растений в жизни человека XXI века.

Как рассказала ИА «Татар-информ» старший научный сотрудник Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской АН, светила в области физиологии растений расскажут о секретах космического огородничества на орбитальных станциях, уникальной способности растений синтезировать и затем использовать сложные углеводы, промышленное производство которых современной цивилизацией все еще остается недостижимым и т. д.

Вход на лекции будет свободным и бесплатным. Они пройдут 20 сентября с 17.30 до 19.30 в ГК «Корстон» в рамках IX Съезда Общества физиологов растений России.

«Физиология растений – фундаментальная наука, способная помочь в решении многих глобальных проблем, в том числе в противостоянии голоду и болезням. Она разрабатывает современные технологии получения важнейших лекарственных соединений с использованием изолированных клеток и органов растений, создает уникальные технологии сохранения исчезающих видов растений и разрабатывает основы создания искусственных фотосинтетических систем для поиска неисчерпаемых альтернативных источников энергии», – напомнила Светлана Баташева.

В программе сорокаминутные выступления члена-корреспондента РАН, сотрудника Института физиологии растений РАН (Москва) Владимира Кузнецова (с 17.30 до 18.10), заведующего кафедрой физиологи и биохимии растений Санкт-Петеррбургского государственного университета Сергея Медведева (с 18.10 до 18.50) и заслуженного деятеля науки РТ, доктора биологических наук, профессора КИББ КазНЦ РАН Татьяны Горшковой (с 18.50 до 19.30).

«Например, если бы человечество научилось синтезировать целлюлозу в пробирке, не надо было бы больше вырубать леса. А пектины, которые тоже „производят“ растения, а мы пока не умеем, широко используются в пищевой промышленности», — прокомментировала тему лекции «Создание и использование сложных углеводов: мастер-класс от растений» старший научный сотрудник КИББ КазНЦ РАН Наталья Мокшина.

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