Растения будущего и космическое земледелие: 19 сентября в Казани стартует большой научный форум

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). IX съезд физиологов растений России и Всероссийская научная конференция «Физиология растений — основа создания растений будущего» состоится в Казани с 19 по 24 сентября, участники обсудят глобальные проблемы дефицита продовольствия, космическое землеведение и растения будущего, сообщает пресс-служба Казанской академии наук.

«Уверены, что темы форума, напрямую связанные с созданием высокоэффективных технологий для обеспечения человечества качественными продуктами, ценным лекарственным сырьем и другими важными элементами жизнеобеспечения человека, будут интересны широкому кругу слушателей. Тем более, что ряд докладов носит научно-популярный характер», — отметили в пресс-службе.

Также на день раньше состоится открытие школы молодых ученых «IT-технологии в физиологии растений», которая пройдет в Иннополисе.

Кроме сугубо научных сообщений в программе конференции запланированы публичные лекции, на которых ученые расскажут о фундаментальной науке доступным для неподготовленного слушателя языком.

Открытие форума состоится 19 сентября в отеле «Корстон» в 14.00.

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