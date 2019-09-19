В 2020 году в Мамадышском районе благоустроят школу, детский сад и сельский клуб

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Социально-значимые объекты Мамадышского района обретут новую жизнь. Обновленный вид в рамках реализации республиканских программ примут сразу несколько объектов, пишет газета «Нократ».



Так, на будущий год запланирован капитальный ремонт сразу двух объектов образования. В программу вошли Нижнеякинская школа и Таканышский детский сад.



Также по президентской программе изменят внешний и внутренний облик два учреждения культуры. В 2020 году капитально отремонтируют клуб в селе Тавели, а в 2021 году – в Катмыше.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сентябре и октябре этого года в эксплуатацию сдадут два многоквартирных дома, расположенных в поселке совхоза «Мамадышский». Новые квартиры построены по программе «Арендное жилье».

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