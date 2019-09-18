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Татар-информ

18 сентября 2019, 15:04

Политика

«Умелый руководитель»: Песошин представил и.о. главы Минсельхозпрода РТ коллективу ведомства

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Политика

«Умелый руководитель»: Песошин представил и.о. главы Минсельхозпрода РТ коллективу ведомства

Фото: Салават Камалетдинов

Ранее Президент Татарстана назначил Марата Зяббарова исполняющим обязанности руководителя министерства.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил коллективу Минсельхозпрода республики Марата Зяббарова, ранее назначенного исполняющим обязанности главы ведомства. 

Алексей Песошин напомнил, что агропромышленный комплекс является для Татарстана одной из важнейших и социально значимых отраслей экономики. Вместе с тем новый руководитель ведомства Марат Зяббаров прошел долгий и продуктивный рабочий путь на различных должностях, что позволит ему успешно выполнять поставленные перед Минсельхозом РТ задачи. 

«На всех должностях Марат Азатович показал себя умелым руководителем. Большое внимание уделял развитию сельхозпроизводства, повышению его эффективности и конкурентоспособности. Считаю, что накопленный опыт поможет ему на новой должности в Министерстве сельского хозяйства», — обратился к собравшимся Алексей Песошин.  

Он добавил, что в настоящее время перед ведомством стоят большие задачи по участию в республиканских и федеральных программах в сфере агропромышленного комплекса, а также дальнейшему развитию сельхозпроизводства в Татарстане. 

Ранее стало известно, что Президент РТ подписал указ о назначении Марата Зяббарова в качестве исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Зяббаров, до этого руководивший Буинским районом, был назначен на новый пост после ухода из министерства Марата Ахметова, избранного в Госсовет Татарстана.

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